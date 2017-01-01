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Hava Kuvvetleri Komutanı'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Kılıçdaroğlu, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaretinde, askeri törenle karşılanmıştı. Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'dan konuya ilişkin açıklama geldi

23 Nisan 2017 Pazar, 19:54:46 Güncelleme: 20:14:12 DHA

Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaretinde, askeri törenle karşılanmasıyla ilgili "Genelkurmay Başkanı'nın direktifiyle inceleme başladı. Tamamladım. Raporu sundum. İki kelime ile söyleyeyim; kasıt yok, kusur var" dedi.

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