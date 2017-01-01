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Kemal Kılıçdaroğlu: Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim

Kılıçdaroğlu, Dün, CHP'nin kapalı grup toplantısında alınan 'sert muhalefet' kararını bugün uyguladınız. Ne söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt verdi

23 Nisan 2017 Pazar, 20:26:01 Güncelleme: 20:28:33 AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan tartışmalara ilişkin, "Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim. Yetkileri alınan bir parlamento, 'güçlü parlamento' olarak sunulamaz. Bu akla ve mantığa aykırı bir söylem." dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, Meclis'in 97. açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı

Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyona gelişinde Kahraman'la tokalaşıp bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bugün özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulundaki tartışmalar anımsatılarak, "Dün, CHP'nin kapalı grup toplantısında alınan 'sert muhalefet' kararını bugün siz uyguladınız. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sert muhalefet değildi, sadece gerçekleri söyledim. Yetkileri alınan bir parlamento, 'güçlü parlamento' olarak sunulamaz. Bu akla ve mantığa aykırı bir söylem. Ben de hangi yetkilerin alındığının bir kısmını anlattım. Çünkü süre çok kısıtlıydı, 10 dakikalık bir süre içinde konuşmam gerekiyordu. Hem yetkileri alınacak, milletvekili sözlü soru bile soramayacak, ondan çıkıp diyeceğiz ki 'Bu parlamento çok güçlü hale geldi.' Nasıl güçlü hale geldi?"

Kılıçdaroğlu, "Genel kurulda liderler grup başkanvekili gibi söz alıp konuştu. Bu size eski zamanları hatırlattı mı?" sorusuna, "Daha renkli oldu." karşılığını verdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamasının ardından bir süre daha resepsiyonda kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

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