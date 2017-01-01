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Yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı!

23 Nisan 2017 Pazar, 21:34:37 DHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları esnasında baygınlık geçirmesine rağmen taşıdığı Türk bayrağını bırakmayan öğrencinin yardımına bir asker ve öğretmenler koştu

  • 1 Yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı!
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    Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında bayılan 13 yaşındaki Mustafa Karabulut, elindeki Türk bayrağını bırakmadı.

  • 2 Yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı!
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    İslahiye'de Demokrasi Meydanı'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde tören düzenlendi. Kaymakam Ramazan Yıldırım, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, Belediye Başkanı Kemal Vural, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

  • 3 Yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı!
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    Kutlamalarda öğrencilerin şiir okuduğu sırada Türk bayrağını tutan Fikret Öztürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Mustafa Karabulut, baygınlık geçirdi. 

  • 4 Yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı!
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    Karabulut, yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı. 

  • 5 Yere yığılmasına rağmen elindeki Türk bayrağını bırakmadı!
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    Öğrencinin bayıldığını gören yakınındaki bir asker ve öğretmenler hemen yardımına koştu ve onu alanda hazır bulunan ambulansa taşıdı.

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