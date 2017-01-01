24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bulut Ulu
GÜNDEM

Minik Bulut Ulu'nun ölümünden sonra isyan ettiren karar!

Kusma ve tuvalete çıkamama şikâyetiyle 3 gün boyunca aynı hastaneye götürülen 2 yaşındaki Bulut, bağırsağındaki yırtık tespit edilemeyince öldü. 8 doktora ‘görevi kötüye kullanmak’tan açılan ve 2.5 yıl süren davadan, aileyi isyan ettiren bir karar çıktı. 4 doktora verilen 5 ay hapis cezası ertelendi

24 Nisan 2017 Pazartesi, 02:15:18 Güncelleme: 02:20:07 HABERTURK.COM

İstanbul Şişli’de yaşayan Mehmet-Gülcan Ulu çiftinin oğlu Bulut, ikinci doğum gününü kutlamaya hazırlandıkları sırada rahatsızlandı. Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre Ulu ailesi kusma ve tuvalete çıkamama şikâyetleri olan minik çocuğu ilçedeki bir devlet hastanesine kaldırdı. 10 Ocak 2012’de acil çocuk servisine götürülen Bulut’un kan ve idrar tahlilleri yapıldı, röntgenleri çekildi. Doktorlar durumun ‘geçici’ olduğunu söyleyerek aileyi eve gönderdi. Bulut’un şikâyetleri devam edince, ertesi gün tekrar aynı hastaneye götürüldü. Yeni tetkikler yapan doktorlar, eski tahlilleri de inceleyerek yine aileyi evine gönderdi. Üçüncü gün küçük çocuğun karnında şişme olunca soluğu tekrar hastanede alan Ulu ailesine, Bulut’un idrar yollarında kum ve bağırsaklarında enfeksiyon olduğu söylendi. İlaç yazan doktorlar aileyi tekrar eve gönderdi.

MİNİK KALBİ DURDU

Bulut’un karnındaki şişme ve kusma artınca aile 13 Ocak’ta 4’üncü kez hastaneye başvurdu. Ancak bu defa küçük çocuğun ağzından dışkısı geldi ve minik kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahaleyle hayata döndürülen Bulut’un durumunu soran Ulu ailesine çocuğun bağırsağının patlak olduğu, dışkısının vücut içine yayıldığı, karnından delik açılarak vücut içinde kalan dışkının temizlenmekte olduğu bilgisi verildi. Müdahaleye rağmen Bulut aynı gün hayatını kaybetti.

Ailenin şikâyeti üzerine 2014’te 8 doktor hakkında ‘Görevi kötüye kullanmak’tan dava açıldı. 2.5 yıl süren davadan geçen hafta karar çıktı. Doktorlardan C.I., A.E., R.B., B.S. 6’şar ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların geçmişini göz önüne alıp cezayı 5’er aya indirerek hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. 4 doktor ise beraat etti.

‘BİR CANIN BEDELİ BU KADAR MI?’

ACILI anne Gülcan Ulu, mahkemenin verdiği ertelemeli 5 aylık hapis cezasına isyan etti. Cezanın acısını daha da artırdığını belirten Ulu, “Ciğerim yanıyor. Verilen ceza çok az. Bir canın bedeli bu kadar mı olmalıydı?” dedi. Baba Mehmet Ulu ise “Adalet yerini bulmadı. Ölüme neden olmanın cezası 5 aymış” diyerek karara tepki gösterdi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
GÜNDEM

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı

Orgeneral Akar: Terör operasyonlarında kahramanlıklar devam ediyor
GÜNDEM

Orgeneral Akar: Kahramanlıklar devam ediyor, her şey ...
Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
GÜNDEM

Bakan, günün anısına paylaştı! Kim olduğunu ...
TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 Nisan'a özel o kareleri yayınladı
İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde görevli Güvenlik Amiri intihar etti
GÜNDEM

Şok! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatısında ...
Rüşvetçi hakim ve avukat tutuklandı
GÜNDEM

O hakim ve avukat tutuklandı
Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
GÜNDEM

BAKAN, GÜNÜN ANISINA PAYLAŞTI! KİM OLDUĞUNU TANIYABİLDİNİZ Mİ?
THY'ye 650 kelepçe takviyesi!
GÜNDEM

THY'YE 650 KELEPÇE TAKVİYESİ!
Orgeneral Akar: Terör operasyonlarında kahramanlıklar devam ediyor
GÜNDEM

ORGENERAL AKAR: KAHRAMANLIKLAR DEVAM EDİYOR, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde görevli Güvenlik Amiri intihar etti
GÜNDEM

ŞOK! İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇATISINDA İNTİHAR ETTİ!
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI

TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 NİSAN'A ÖZEL O KARELERİ YAYINLADI