24 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Türk Hava Yolları
GÜNDEM

THY'ye 650 kelepçe takviyesi!

Türk Hava Yolları, uçaklarda taşkınlık çıkaran yolculara karşı önlemlerini sıkılaştırıyor. Bir yandan uçuş ekiplerine eğitim veren şirket, bir yandan da ‘kural tanımaz’ yolculara müdahale için 650 kelepçe daha alacak

24 Nisan 2017 Pazartesi, 02:25:31 Güncelleme: 02:27:27 HABERTURK.COM

Dünya genelinde, uçaklardaki ‘asayiş’ olaylarında artış yaşanıyor. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuş emniyeti ve güvenliğini tehdit eden yolculara bin 500 TL para cezası veriyor. ‘Kural tanımaz’ yolculara karşı kabin ekiplerini eğiten Türk Hava Yolları (THY) ise müdahalede kullanılmak üzere 650 restraint kit (kelepçe) daha alacak.

THY’nin personeline verdiği eğitimlere göre, ‘sorun çıkaran’ yolcuya, kabin memuru önce uyarı yapıyor. Ancak yolcu uyarılara rağmen problem olmaya devam edip kabin ekibine saldırırsa, önce zapt ediliyor ve eline plastik kelepçe takılıyor. Daha sonra diğer yolcuları rahatsız etmeyecek konumdaki (arkalarda) bir koltuğa oturtuluyor. Taşkınlığa devam edip direnen yolcunun başı tutularak öne eğiliyor, koltuğunun arkasına yastık konuluyor. Böylece kaçmak isterken kendine zarar vermesinin önüne geçiliyor. Yolcu uçak inene kadar bu konumda tutuluyor. Ancak hiçbir hizmeti eksik bırakılmıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yolcu "üzerimde bomba var" dedi, THY'nin uçağı havalanamadı
GÜNDEM

THY uçağında panik! "Üzerimde bomba var" deyince...
Minik Bulut Ulu'nun ölümünden sonra isyan ettiren karar!
GÜNDEM

Minik Bulut'un ölümünden sonra isyan ettiren karar!
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
GÜNDEM

İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı

Orgeneral Akar: Terör operasyonlarında kahramanlıklar devam ediyor
GÜNDEM

Orgeneral Akar: Kahramanlıklar devam ediyor, her şey ...
Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
GÜNDEM

Bakan, günün anısına paylaştı! Kim olduğunu ...
TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 Nisan'a özel o kareleri yayınladı
Siyasi liderlerin hiç görülmemiş fotoğrafları
GÜNDEM

BAKAN, GÜNÜN ANISINA PAYLAŞTI! KİM OLDUĞUNU TANIYABİLDİNİZ Mİ?
THY'ye 650 kelepçe takviyesi!
GÜNDEM

THY'YE 650 KELEPÇE TAKVİYESİ!
Orgeneral Akar: Terör operasyonlarında kahramanlıklar devam ediyor
GÜNDEM

ORGENERAL AKAR: KAHRAMANLIKLAR DEVAM EDİYOR, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK
İstanbul büyükşehir Belediyesi'nde görevli Güvenlik Amiri intihar etti
GÜNDEM

ŞOK! İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN ÇATISINDA İNTİHAR ETTİ!
İpsala Sınır Kapısı'ndan geçişler başladı
GÜNDEM

İPSALA SINIR KAPISI'NDAN GEÇİŞLER BAŞLADI

TSK'dan 23 Nisan'a özel kareler
GÜNDEM

TSK, 23 NİSAN'A ÖZEL O KARELERİ YAYINLADI