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CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

TBMM'de gerçekleşen 23 Nisan özel oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli diyalog

24 Nisan 2017 Pazartesi, 09:20:08 Güncelleme: 09:41:40 HABERTURK.COM

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, yeni anayasa tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüksek yargı üyelerinin bulunduğu locada renkli anlar da yaşandı. CHP sıralarından locaya yönelik 'YSK Başkanı' ifadelerinin ardından Erdoğan'ın yorumu locadakileri güldürdü.

YARGI ÜYESİNİ, YSK BAŞKANI'NA BENZETİNCE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüksek yargı temsilcilerinin bulunduğu locaya yönelik 'YSK Başkanı' diye laf atmaları dikkat çekti. O sırada locada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yan locada bulunan Yargıtay 1. Başkanvekili Seyit Çandar'a dönerek, kendisini YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiklerini söyledi. Bu sırada locada gülüşmeler yaşandı.

CHP'lilerin Çavdar'ı, YSK Başkanı Sadi Güven'e benzettiği için tepki gösterdikleri anlaşıldı.

 

 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 7 dakika önce
    chp yine şaşırtmadı
  • Misafir 8 dakika önce
    o kadar ilgisizlerki yaptıkları işten her sakallıyı dede sanıyorlar
  • Misafir 8 dakika önce
    Adamların psikolojileri bozuldu.
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