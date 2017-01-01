Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin liseye geçiş için girecekleri sınav olan TEOG, 26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde yapılacak. TEOG nedeniyle okullar 2 gün tatil olacak. Peki 28 Nisan Cuma okullar tatil mi? İşte konuyla ilgili detaylar...

28 NİSAN CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

26 Nisan ve 27 Nisan tarihlerinde 8. sınıf öğrencilerinin gireceği TEOG nedeniyle, sınava girmeyecek olan 8. sınıftan düşük olan öğrencilere okullar 2 gün tatil olacak. Öğrenciler şimdi de 28 Nisan Cuma okullar tatil mi? diye merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB), herhangi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle herhangi bir tatil açıklaması olmadığı takdirde 28 Nisan Cuma günü okullarda eğitim devam edecek.

27-28 NİSAN OKULLAR TATİL OLACAK

27 Nisan ve 28 Nisan'da tamamlanacak olan TEOG sınavlarına katılacak olan 8. sınıf öğrencilerinin, sınav boyunca herhangi bir gürültüye maruz kalmamaları için 27-28 Nisan tarihleri 8. sınıf olmayan tüm öğrencilere tatil olacak.

2 gün boyunca tatil yapacak olan öğrenciler, 28 Nisan Cuma günü tatil edilmediği takdirde eğitimlerine devam edecekler. TEOG sınavlarının yapıldığı günler tatil olacak ancak Cuma günü de bu tatile dahil edilirse, öğrenciler toplamda 5 gün tatil yapmış olacaklar.

TEOG SINAV TARİHLERİ

Öğrenciler, 26 Nisan tarihinde Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, 27 Nisan tarihinde ise Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınav olacak.

Ortak sınavlar birinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi 09:00 Türkçe 20 40 dakika 10:10 Matematik 20 40 dakika 11:20 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 40 dakika

Ortak sınavlar ikinci gün oturumu hakkında detaylar;

Sınav Saati Ders Soru Sayısı Sınav Süresi 09:00 Fen Bilimleri 20 40 dakika 10:10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20 40 dakika 11:20 Yabancı Dil 20 40 dakika

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra adaylara duyurulacak. Sınav sonuçları Haziran ayında adaylara açıklanacak.

TEOG'A GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.