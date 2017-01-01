Kredi ve Yurtlar Kurumu ( KYK), geçtiğimiz günlerde 1044 personel alımı için başvuruları başlatmış ve 14 Nisan tarihinde başvurular sona ermişti. Şimdi ide başvuru yapan vatandaşlar merak ve heyecanla KYK sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçlarını bekliyor. Peki KYK sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı mı?

KYK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK personel alımı dahilinde, KYK kendi bünyesinde görev vermek için 1044 yurt yönetim personeli alımı yapacağını duyurmuştu ve duyurunun ardından vatandaşlar başvuru yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de merakle KYK personel alımı sonuçlarını bekliyor. Konuyla ilgili KYK'dan yapılan açıklamaya göre personel alımı başvuru sonuçları 24 Nisan 2017 tarihinde "www.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden ve "www.yurtkur.gsb.gov.tr" web adresi üzerinden ilan edilecek.

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KYK SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

KYK personel alımı için yapılacak olan sözlü sınavlar, 16 il merkezinde 8 Mayıs 2017 tarihinden itibaren yapılacak ve sınava girmeye hak kazanan adaylar hangi il için başvuru yaptıysa, yine o ilin karşısında yazan sınav yerinde sınavlara katılım sağlayacaklar.