SON DAKİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK, Tabipler Birliği ve Mimarlar Odası başkanları ile buluştu. 2.5 saatlik görüşmede DİSK Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı dahil olmak üzere huzurlu bir şekilde kutlanması talebini Bakan Soylu'ya iletti. Beko, bu yılki 1 Mayıs'ın, 1977'deki olayların 40. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, bu sebeple Taksim'de kutlanılması gerektiğini belirtti ancak, Bakan Soylu bu talebe sıcak bakmadı.

DİSK Başkanı Kani Beko, Soylu ile görüşmesinin ardından İstanbul Valisi Vasip Şahin'le bir araya gelecek ve ardından bir açıklama yapılacak.

SENDİKALARIN 1 MAYIS PROGRAMLARI

1 Mayıs öncesinde sendikaların da programları belli oldu. TÜRK-İŞ yıllar sonra Ankara'da Anadolu Meydanı'nda (eski adıyla Tandoğan) geniş katılımlı bir miting yapacak.

Daha önce Sakarya, Konya, Kayseri ve Karabük'te 1 Mayıs'ı kutlayan HAK-İŞ'in bu yılki adresi ise Erzurum olacak.