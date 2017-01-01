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Kayseri'deki 23 Nisan gösterisine inceleme

Kayseri'de, çocukların oyuncak silahlar kullandığı ve bir çocuğun şehit olarak gösterildiği tiyatro oyununun tepki çekmesi üzerine inceleme başlatıldı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 14:09:20 Güncelleme: 14:22:34 AA

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bir okulun ana sınıfı öğrencilerinin sahnelediği oyunla ilgili inceleme başlatıldı.

Hava koşulları nedeniyle Sami Yangın Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Şükrü Malaz İlkokulu ana sınıfı öğrencilerinin oyuncak silahlar kullanarak ve bir çocuğun şehit olarak gösterildiği tiyatro oyununun tepki çekmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Oyunun, çocukların psikolojisini olumsuz etkilediği iddiaları nedeniyle inceleme yapmak üzere bir müfettiş görevlendirildi.

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