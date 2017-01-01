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Mersin'de bir kadın uyuşturucu yakan eşini ihbar etti

İhbar üzerine yapılan aramada, 620 gram esrar ele geçirildi. Zanlı F.K. ve babası E.K. gözaltına alındı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:05:59 Güncelleme: 15:14:28 AA

Mersin'de bir kadının, eşinin kendisini darp ettiği ve evdeki uyuşturucuyu yaktığı yönündeki ihbarı üzerine ikamette yapılan aramada 620 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan bir kadın, eşi F.K'nin kendisini darp edip, evdeki uyuşturucuyu yaktığı yönünde ihbarda bulundu. Ekipler, ihbar üzerine ikamette yaptıkları aramada, 620 gram esrar ele geçirdi. Zanlı F.K. ve babası E.K. gözaltına alındı.

Öte yandan, Toroslar ilçesinde "dur" ikazına uymayarak yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan S.A'nın üzerinden bir miktar kokain, bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 fişek, B.N'nin ikametindeki aramada da 4 kilo 483 gram esrar, bir kurusıkı tabanca, şarjör ve 30 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

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