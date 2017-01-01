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İzmir'de boşanma davası çıkışı kurşun yağmuru

Genç kadın kanlar içinde kalırken koca B., olay yerinde uzaklaştı

24 Nisan 2017 Pazartesi, 15:46:03 Güncelleme: 15:46:09 İHA

İzmir'de 12 yıl önce evlendiği eşine boşanma davası açan 5 çocuk sahibi Hilal B. (27) boşanma davası sonrası kocası tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Bacaklarına üç kurşun isabet eden genç kadın şans eseri hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 12 yıl önce evlendiği eşine boşanma davası açan 5 çocuk sahibi Hilal B. (27), eşine dava açtıktan sonra İzmit'e yerleşti. B., bugün İzmir Adliyesi'nde görülecek dava için dün İzmit'ten İzmir'e geldi. Bugün sabah saatlerinde görülen boşanma davasının ardından B., yanında kaldığı arkadaşının yanına gitmek için ticari taksiye bindi. Gümüşpala yakınlarında genç kadının bindiği taksinin önünü kesen koca Ersan B., taksi içerinde genç kadınla tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Tartışmanın büyümesiyle Ersan B. yanında getirdiği tabancayla genç kadına 5-6 el ateş etti. Genç kadın kanlar içinde kalırken koca B., olay yerinde uzaklaştı. Olay sonrası genç kadın taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç kadının bacaklarına 3 kurşunun isabet ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Genç kadın şans eseri hafif yararlanırken polis ekipleri olay sonrası kaçan Ersan B.'yi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

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