ÖSYM tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 2 Nisan 2017 tarihinde tamamlanmış ve adaylar 20 Nisan tarihinde sonuçlara ulaşmıştı. ÖSYM, şimdi de YDS soru kitapçıklarını, soruları ve aday cevaplarını erişime açtı.

2017 YDS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada adayların 24 Nisan 2017 saat 16:30'dan itibaren 10 gün süreli olmak üzere YDS soru kitapçıklarına, sorulara ve aday cevaplarına ulaşabilecekleri bildirildi.

Adayların soru kitapçığına, sorulara ve aday cevaplarına ulaşmaları için ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapması gerekmektedir.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde;

02 Nisan 2017 tarihinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2017-YDS) giren adayların sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 24 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 16:30’dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılacaktır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Soru Kitapçığı Görüntüle” ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.