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Ankara'da AVM'de şüpheli otomobil paniği

Ekipler detaylı incelemede bulunmak üzere otomobili olay yerine çağrılan çekiciye yükleyerek, emniyetin otoparkına çektirdi

25 Nisan 2017 Salı, 14:21:59 Güncelleme: 14:23:17 İHA

Ankara'da bir alışveriş merkezinin otoparkındaki Kilis plakalı şüpheli otomobil, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Bir AVM'nin otoparkında çalıntı olduğu öğrenilen Kilis plakalı bir otomobil tespit edildi. Çalıntı araçların terör olaylarında kullanılması nedeniyle Ankara genelinde alarmda olan Ankara emniyeti olay yerine çok sayıda ekip sevk etti. Polis ekipleri otoparkta park halinde olan otomobilin yanına gelerek sorgulamasını yaptı. Ekipler daha sonra detaylı incelemede bulunmak üzere otomobili olay yerine çağrılan çekiciye yükleyerek, emniyetin otoparkına çektirdi.

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