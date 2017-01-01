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Batman'da kız kardeş, cadde ortasında tartıştığı ablasını bıçakladı

Esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar kız kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı

25 Nisan 2017 Salı, 14:34:02 Güncelleme: 15:48:24 DHA

Batman'da, Edip Solmaz bulvarı üzerinde yürüyen iki kız kardeşin tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçük kız kardeş ablasını bıçakla yaralarken, çevre esnafının ayırdığı kardeşlerin kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkezde bulunan Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D. ve ablası B.D. öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.D. ve ablası B.D., birbirlerinin saçlarını çekerek tekme tokat kavgaya tutuştu. Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.'yi bıçakladı. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar kız kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.D. kaçarken, kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın görgü tanıklarından esnaf Kerim Erdem, kavgayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "İşyerimin bitişiğinde birden kız kardeşlerin kavgasına şahit olduk. Ne olduğunu anlamadık, biz araya girmek istediğimiz anda küçük kardeşin ablasını bıçakladığını gördük. Gerçekten şok oldum. Erkeklerin kavgasına çok şahit olduk, ancak kızların bıçaklı kavgasına şahit olmamıştım" dedi.

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