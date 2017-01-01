ÖSYM Başkanı Demir, yaptığı açıklamada "ÖSYM olarak başvuru tarihleri sona ermiş olan LYS, ALES, KPSS ve Adalet Bakanlığı sınavlarına süresi içinde başvuru yapmayan adaylara yönelik bir karar aldık. Buna göre, LYS adayları için 28 Nisanda, ALES adayları için 27 Nisanda, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayısta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayısta, Adalet Bakanlığı sınavları için de 17 Mayısta bir günlük süre ile başvuru sistemini açacağız." ifadelerini kullandı.

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