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e-YDS 2017/4
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e-YDS 2017/4 sınav giriş belgesi yayınlandı!

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 29 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2017/4 sınavına girecek adaylar için sınav giriş belgesi erişime açıldı.

25 Nisan 2017 Salı, 16:49:33 Güncelleme: 16:53:15

29 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS) sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

e-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen ve 29 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan e-YDS 2017/4 için sınav giriş belgesi yayınlandı. Adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yaparak sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

e-YDS 2017/4 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇN TIKLAYINIZ

Öte yandan, ÖSYM internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

29 Nisan 2017 tarihinde uygulanacak olan 2017 Elektronik Yabancı Dil Sınavına (e-YDS 2017/4) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

Sınav, saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 14:15’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler.

Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Önemli: Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

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