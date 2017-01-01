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Maltepe sahilyolunda inanılmaz kaza

Sağ kapının camından girerek arka cama kadar uzanan direk, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu

25 Nisan 2017 Salı, 17:16:56 Güncelleme: 17:38:34 DHA

Maltepe sahilyolunda çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında kepçe elektrik direğine çarptı. Devrilen direk seyir halindeki aracın ön sağ camından girip arka camdan çıktı. Şans eseri kazada sürücü yara almazken araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sıralarında sahilyolu İdealtepe mevkiinde gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilyolunda yapılan çalışmalar sırasında kepçe, geriye doğru ilerlerken, aydınlatma direğini devirdi. Devrilen direk bu sırada sahilyolunda ilerleyen Satılmış Çelik'in kullandığı otomobile saplandı. Otomobilde tek başına olan Satılmış Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Sağ kapının camından girerek arka cama kadar uzanan direk, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarılırken, sürücü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle sahilyolunun trafiği bir süre aksadı.



DİREK ARACIN İÇİNE GİRDİ

Direğin saplandığı otomobilin sürücüsü Satılmış Çelik, "Seyir halindeydim. Lamba düştü, direk devrildi. Direk içeri girdi aracı çevirdi. Ben de olayı anlayamadım. Sağ camdan girmiş arkadan çıkmış" dedi.

Kepçenin operatörü ise görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek  "Kaza oldu neyi çekiyorsun" şeklinde konuştu.

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