Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından gerçekleştirilen Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı 26-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan, sonuçları liseye geçiş için kullanılacak TEOG sınavı saat kaçta başlayacak? Detaylar haberimizde...

TEOG SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

8. sınıf öğrencilerinin katılacağı TEOG sınavının ilk oturumu yarın, ilkinci oturumu ise 27 Nisan'da gerçekleştirilecek. İstediği liseye girebilmek için TEOG'da ter dökecek öğrenciler için sınav iki oturumda da 09.00'da başlayacak.

Sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler ilk gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, ikinci gün de Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden sınavlara katılacak.

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TEOG sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra adaylara duyurulacak. Sınav sonuçları Haziran ayında adaylara açıklanacak.

SINAVA GİRME ŞARTLARI

2.1. Ortaokul Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.2. Açık Öğretim Ortaokulu Öğrencilerinin Sınavlara Girme Şartları

Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan ve açık öğretim ortaokulunun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olmak.

2.3. Yurt dışında Bakanlığımıza Bağlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

2016–2017 öğretim yılında yurt dışında Bakanlığımıza bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.

2.4. Yurt dışında ve KKTC’de Bakanlığımıza Bağlı Olmayan Okullarda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınavlara Girme Şartları

Sınıf seviyesine göre, Türkiye’deki 8’inci sınıfa denk okullarda öğrenim görüyor olmak.

TEOG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ortak sınavlarda alınan puanlar ilgili dersin birinci veya ikinci yazılı puanı olarak e-Okul Sistemi’ne girilecek ve yıl sonu başarı puanı hesaplamasına dahil edilecektir.

Her dönem yapılan ortak sınavlar sonucunda derslerin AOSP puanları; Türkçe, matematik, fen bilimleri dersleri için dört; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için iki katsayısı ile o dersin puanı çarpılarak hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan hesaplamasında; öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8'inci sınıf AOSP’si toplanacak, elde edilen toplam puan ikiye bölünerek merkezi sistemle öğrenci alımında kullanılan “ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan” hesaplanacaktır. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

SINAVI YAPILAN DERSLERİN AĞIRLIK KATSAYILARI

DERS ADI AĞIRLIK KATSAYILARI TÜRKÇE 4 MATEMATİK 4 FEN BİLİMLERİ 4 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 T.C. İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2 YABANCI DİL 2 TOPLAM 18