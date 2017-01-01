25 NİSAN 2017
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Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Parti Meclisi toplantısında 'kurultay' değerlendirmesi

Halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiği ve 7,5 saat süren toplantıda bazı üyelerin olağanüstü kurultayın yanı sıra program ve tüzük kurultayı talepleri oldu

25 Nisan 2017 Salı, 20:38:56 Güncelleme: 20:48:50 AA

Halk oylaması sonuçlarının değerlendirildiği CHP Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılan PM toplantısı 7,5 saat sürdü.

Sonrasında bir açıklama yapılmayan toplantıda, ağırlıklı olarak 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasının sonuçları değerlendirildi.

Kılıçdaroğlu, PM üyelerinden tüm halkı kucaklayıcı üsluplarını sürdürmelerini istedi. CHP'nin, halk oylaması sonuçlarına hukuki alanda yaptığı itirazları sonuna kadar sürdüreceği ve tüm seçmenlerin haklarını koruyacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun, toplantıda kurumsal olarak "sokak eylemlerini" desteklemeyeceklerini ancak bunları izlediklerini söylediği de ifade edildi.

TBMM'den çekilme konusunun gündeme gelmediği toplantıda, 40'a yakın PM üyesi bölgelerindeki sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti kulislerinde dolaşan "MYK'da revizyon yapılacağı" iddialarının da bazı üyelerce dile getirildiği toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bunun yapılıp yapılmayacağı konusunda bir açıklamada bulunmadığı öğrenildi.

KURULTAY TALEPLERİ OLDU

PM'de bazı üyeler ise, olağanüstü kurultay, bu yapılmayacaksa da bir program veya tüzük kurultayı yapılması taleplerini iletti.

Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, tüzük veya program kurultayları için ise "yapılabilir" dediği kaydedildi.

Üyelerin tüzük kurultayı istemelerindeki nedenin, MYK'nın PM içinden seçimle yapılması olduğu vurgulandı. Mevcut tüzükte MYK üyeleri PM içinden genel başkan tarafından atanıyor.

Bazı PM üyelerinin Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'nun çalışmadığından şikayetçi olduğu ancak Genel Başkan'ın platformun çalışmalarından memnuniyetini dile getirdiği de öğrenildi.

Öte yandan, PM'ye ilişkin bir sonuç bildirisi yayınlanabileceği açıklandı.

Yine parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu'nun MYK'da kapsamlı bir değişikliğe gitmeyeceği ancak yeni genel başkan yardımcılıkları oluşturabileceği belirtildi.

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