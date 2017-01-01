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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Tank, fırtına obüsü ve havanlarla ateş altına alınan gruptan 2 terörist etkisiz hale getirildi

25 Nisan 2017 Salı, 23:16:53 Güncelleme: 23:18:58 AA

Şırnak'ta saldırı hazırlığında bulunan terörist gruba, tank, havan ve fırtına obüsü ile yapılan atışlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ta 22 Nisan'da bölücü terör örgütüne yönelik "Şehit Tank Sözleşmeli Er Ömer Akkuş 2 Operasyonu" başlatıldı.

Buna göre, Cudi Dağı bölgesinde 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Tuşimiya Vadisi girişinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5-6 kişilik terörist grubu tespit edildi. Teröristler tank, fırtına obüsü ve havanlarla ateş altına alındı, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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