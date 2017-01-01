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Bursa'daki canlı bomba saldırısı davasında 2 kişiye müebbet

Davanın 3 tutuklu sanıktan ikisine ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, biri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar ise beraat etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:25:47 Güncelleme: 00:27:00 AA

Bursa'da, geçen yıl tarihi Ulu Cami yakınında bir kadın teröristin canlı bomba saldırısıyla ilgili açılan ve biri firari, 3'ü tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan ikisine ağırlaştırılmış müebbet, birine 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi, tutuksuz yargılanan 3 sanık ise beraat etti.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Emine Kızıl, Ümmü Gülsün Meşe ve Mithat Tunç ile tutuksuz sanıklar Zekiye Zarka ve Tuba Kızıl, bazı müştekiler, tanıklar ve tarafların avukatları katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma", "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar verme" ve "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlamasıyla yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanık avukatları da müvekkilleriyle ilgili suçlamaları reddederek tahliyelerini istedi.

SANIKLAR TEŞHİS İÇİN KARAYILAN'IN KORUMALIĞINI YAPAN TERÖRİSTE GÖSTERİLDİ

Duruşmada, terör örgütü elebaşları Murat Karayılan ile Bahos Tekin gibi teröristlere korumalık da yapan ve bir süredir Maltepe L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan "Ferhan" kod adlı Cihan Mükyen, tanık olarak Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dinlendi.

Mükyen, 2015 yılının başlarında terör örgütü üyesiyken Suriye'nin Rojava bölgesinde teröristleri eğittiğini söyledi. Bu bölgedeyken "Simav" kod adlı Mardin Kızıltepeli olduğunu bildiği bir kadın teröristin yanına gönderildiğini belirten Mükyen, bu kadın teröristin örgütün "Şehit Nemrut" isimli kampında bomba uzmanı olarak eğitim aldığını dile getirdi.

Kadın teröristi, Ceylanpınar sınır kapısı civarından Türkiye'ye soktuklarını anlatan Mükyen, güvenlik güçlerine yakalanan ve Suriyeli olduğu düşünülen teröristin sınır dışı edildiğini ancak birkaç saat sonra yine aynı noktadan güvenlik güçlerini atlatarak ülkeye girdiğini aktardı.

Mahkeme başkanı, Mükyen'e, duruşma salonunda bulunanları inceleyerek o kadın teröristi teşhis edip edemeyeceğini sordu. Bunun üzerine Mükyen, tek tek kamera önüne getirilen sanıklardan Emine Kızıl'ın o kadın terörist olabileceğini söyledi.

Ayrıca Mükyen, canlı bomba Eser Çali'yi de tanımadığını ileri sürdü.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI TEKRARLADI

Cumhuriyet Savcısı, önceki celsedeki mütalaasını tekrar ederek, "Sanık Emine Kızıl'ın, PKK/KCK silahlı terör örgütünün, ülkemiz metropollerinde canlı bomba tarzı eylemler yapan TAK yapılanmasının talimatları doğrultusunda, canlı bomba eylemi için Mardin'in Kızıltepe ilçesine giderek kendisine teslim edilen patlayıcı maddeyi paketleyip, valiz içinde Afyonkarahisar'a getirdiği tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Emine Kızıl'ın, patlayıcı maddeyi İstanbul'da oturan ve daha önceden irtibatlı olduğu Ümmü Gülsün Meşe'ye ulaştırdığını dile getiren Cumhuriyet Savcısı, "O da Bursa'da oturan arkadaşı Mithat Tunç'a ulaştırılmasını sağladı. Patlayıcı maddenin Mithat Tunç'un evine getirilmesinin ardından, halen yakalanamayan firari Ali Abdo tarafından Suriye'den Türkiye'ye sokulan Eser Çali tarafından Bursa'ya nakli sağlandı. Patlayıcı Tunç'un evine yerleştirildi, canlı bomba Bursa'da kaldığı müddetçe keşif yaptı ve bombayı patlattı." dedi.

Patlama sonucu 13 kişinin yaralandığını anımsatan Cumhuriyet Savcısı, "Üç sanığın İstanbul'da daha önce biraraya gelmeleri ve patlayıcı maddenin taşınması ile muhafazasında rol almaları, not kağıtlarıyla şifreli mesajlaşmaları tespit edildiğinden 3 sanığın çeşitli suçlardan 13 kez ağırlaştırılmış, bir kez müebbet, on beşer yıl da hapis cezasıyla cezalandırılmaları, diğer 3 sanığın ise beraatine karar verilmesi talep olunur." diye konuştu.

TUTUKLU SANIKLARA CEZA

Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanıklardan Emine Kızıl'a, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama", "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 77 yıl 1 ay hapis cezası ile 33 bin 320 lira para cezası verdi.

Heyet, Ümmü Gülsün Meşe'yi ise ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 57 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile 760 lira para cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Mithat Tunç da "Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Tutuklu sanıklar diğer suçlardan ise beraat etti.

Tutuksuz yargılanan üç sanığın da beraat ettiği davada, aranan firari sanık Ali Abdo'nun dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.

OLAY

Tarihi Ulu Cami'nin batı girişi bölümünde, geçen yıl 27 Nisan'da Sultan Yıldız adına sahte kimlik kullanan Eser Çali adlı kadın terörist üzerindeki bomba düzeneğini patlatmıştı.

Olayda terörist ölmüş, civardaki 13 vatandaş yaralanmıştı. Teröristin örgüt bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Bursa, Mardin, Şanlıurfa, İzmir, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 17 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 11'i, savcılıktaki sorgularının ardından salıverilmiş, Emine ve kardeşi Tuba Kızıl ile Ümmü Gülsün Meşe, Zekiye Zarka, Mithat Tunç ve İsa Casim sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, sanıklardan Zarka ilk duruşmada, Tuba Kızıl ile İsa Casım ise bir önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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