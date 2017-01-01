Ankara'da bir binaya kalaşnikof silahlarla ateş açıldı

Ankara'da site içindeki bir binaya kalaşnikof silahlarla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde 184 Evler Sitesi'nde yaşayan bir kişi evine girerken bahçede üç şüphelinin dolaştığını fark etti.

Bu kişilerin hırsızlık zanlısı olduğunu düşünerek 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan site sakini, telefonda olay yerinin adresini verirken bir anda ateş açılması üzerine koşarak evine girdi.

İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Başkent Bulvarı'ndaki sitenin girişinde uzun namlulu silahlara ait mermi kovanları buldu.

Ölen ya da yaralanan olmadığı saldırının ardından sitede Selma Y'ye ait binanın duvarlarına çok sayıda kalaşnikof mermisi isabet ettiği belirlendi.

Yalnız yaşadığı bildirilen Selma Y, yaptığı açıklamada, olay sırasında evinde bulunduğunu ve silah seslerini duyunca büyük korku ve panik yaşadığını söyledi.

Kimseyle bir husumetinin bulunmadığını belirten Selma Y, saldırının nedenini bilmediğini ifade ederek saldırganların yakalanmasını istedi.

Olay yerinde 20 mermi kovanı bulan polis ekipleri kaçan üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.