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2017 TEOG saat kaçta bitiyor?

Saat 09:00'da başlayan TEOG'a milyonlarca öğrenci katılım sağlıyor. Peki 2017 TEOG saat kaçta bitiyor?

26 Nisan 2017 Çarşamba, 09:31:15 Güncelleme: 10:26:42

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise yerleşimi için katılım sağladığı TEOG sınavlarının ilk oturumu bugün saat 09:00'da başladı. Öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden bugün sınav olacak. Peki 2017 TEOG saat kaçta bitiyor?

TEOG SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Sınava katılan öğrenciler saat 09:00'da ilk olarak Türkçe sınavına katılacak. 40 dakikalık Türkçe sınavının 09:40'da tamamlanmasının ardından 30 dakikalık bir teneffüs olacak. Teneffüsün ardından 40 dakikalık Matematik sınavı başlayacak ve bu sınav da 10:10'da başlayacak, 10:50'de sonlanacak. Ardından bir kere daha 30 dakikalık bir teneffüs yapılacak ve son olarak öğrenciler saat 11:20'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavına katılacak, bu sınav da 12:00'da sonlanacak.

Böylece toplamda 3 dersten 60 soruya cevap veren öğrenciler, TEOG'un ilk oturumunu tamamlamış olacak. Geriye kalan Yabancı Dil, Fen Bilimleri ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden yapılacak olan 3 sınav yarın uygulanacak.

TEOG SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bugün ve yarın yapılacak TEOG sınavlarının ardından öğrenciler sorulara verdikleri cevapların kontrolü için bekleyişe geçecek. TEOG soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden 27 Nisan Perşembe günü TEOG sınavlarının tamamen sonlanmasının ardından yayınlanacak.

TEOG SORU VE CEVAPLARINA NASIL ULAŞILIR?

TEOG sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin sorulara verdikleri cevapları kontrol etmesi için soru ve cevaplar yayınlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yayınlanacak olan TEOG soru ve cevaplarına öğrenciler sisteme giriş yaparak ulaşabilecek.

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TEOG MAZERET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınava giremeyen ve geçerli mazeretini belgelendiren öğrencilere, 20 Mayıs Cumartesi ve 21 Mayıs Pazar günleri mazeret sınavlarına girmelerine olanak sağlanacak. Sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı EBA'nın internet sitesi üzerinden açıklanacak...

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM'DAN TEOG MESAJI

Başbakan Binali Yıldırım, Twitter hesabı üzerinden attığı tweet'te, TEOG'a girecek öğrencilere başarılar diledi. Başbakan Yıldırım attığı tweet'te, "26 ve 27 Nisan tarihlerinde TEOG sınavlarına girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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