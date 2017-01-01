Lise yerleşimi için ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı TEOG sınavları, 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak sınavlarla tamamlanacak. Sınavın ardından öğrenciler de "TEOG sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ediyor. Peki 2017 TEOG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

TEOG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26-27 Nisan tarihlerinde öğrenciler Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden sınav olacak ve aldıkları puanla lise yerleşimini sağlayacak. Sınavların ardından öğrenciler TEOG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, TEOG sınav sonuçları Haziran ayında açıklanacak. Sınavların Haziran ayının hangi gününde açıklanacağı ise henüz açıklanmış değil.

TEOG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TEOG sınav sonuçlarının duyurulduğu platform olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veriyor. TEOG sınav sonuçları belli olduğunda EBA üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor ve öğrenciler EBA şifreleriyle sisteme giriş yaparak TEOG sınav sonuçları dahil olmak üzere aynı zamanda TEOG soru ve cevaplarına da erişebiliyor.