26 NİSAN 2017
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Trabzon'da milli boksör 5 kurşunla öldürüldü

Sorguya alınan saldırgan K.Ö.'nün cinayetten önce boksör Erkan Parlayan ile bir süre baş başa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı

26 Nisan 2017 Çarşamba, 11:56:50 Güncelleme: 11:58:49

Trabzon'da milli boksör Erkan Parlayan kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Milli boksörü öldüren K.Ö., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Enis Yıldırım'ın aktardığı bilgilere göre, Trabzon'un Akçaabat İlçesi Çolakla Mahallesi'nde sahil yolunda oturan milli boksör Erkan Parlayan'a (42) Trabzon istikametine seyreden bir araçtan 7 el ateş açıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Parlayan, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen milli boksör Erkan Parlayan doktorların müdahalesinde rağmen kurtarılamadı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Saldırının ardından polis ekipleri, aracın Trabzon istikametine kaçtığını tespit etti. Araç Trabzon girişinde durdurulurken katil zanlısı K.Ö., gözaltına alındı. Sorguya alınan saldırgan K.Ö.'nün cinayetten önce boksör Erkan Parlayan ile bir süre baş başa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Olayın alacak verecek yüzünden kaynaklandığı iddia edildi.

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