Ortaokul öğrencilerinin lise yerleşimi için uygulanan TEOG sınavının birinci oturumu bugün yapılan Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarıyla tamamlandı. Öğrenciler, TEOG'un ikinci oturumu için yarın yapılacak olan Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavlarına katılacak. İşte sınava katılan öğrencilerin sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı TEOG yorumları...

TEOG YORUMLARI

Öğrenciler, katılım sağladıkları TEOG sınavına dair yorumlarını Twitter üzerinden attıkları tweetler ile dile getiriyor. Kimi öğrenci sınavın zor olduğunu söylerken, kimi öğrenci de oldukça kolay olduğunu söylüyor. Aynı zamanda birbirlerine de soruların doğru cevaplarını danışıyorlar. İşte TEOG yorumları...

— buraların quyini (@demzetria) April 26, 2017

— Bitter World (@night_girll) April 26, 2017