Genel olarak TEOG zamanında en çok konuşulan konulardan olan EBA, bu yıl da öğrencilerin merak ettiği sistemler arasınad yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan ve öğrencilere sunulan EBA sistemi nedir? EBA giriş nasıl yapılır? İşte EBA hakkında tüm detaylar...

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA'ya giriş yapmak için Mebbis bilgileri, e-Okul bilgileri, EBARKOD ve Açık Öğretim bilgileri yeterli oluyor. Giriş yapmak isteyen kullanıcıların bu bilgilerden birini sağlaması takdirde kolayca sisteme giriş yapılabiliyor.

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