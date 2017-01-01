HDP'li Nihat Akdoğan tahliye edildi

HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın tahliyesine karar verildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Akdoğan, tutuklu bulunduğu Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyeti ile sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, Akdoğan'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Akdoğan, savunmasında kendisine isnat edilen suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, oy çokluğuyla yurt dışına çıkış yasağı getirerek Akdoğan'ın tahliyesine kararı verdi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, HDP Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", 14 kez "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övmek", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma" suçlarından 23 yıldan 85 yıla kadar hapis ile mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyordu.