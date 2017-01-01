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KPSS başvurusu nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından alınan kararla ek başvuru süresi tanınan KPSS için adaylar başvuru gününü bekliyor. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır?

26 Nisan 2017 Çarşamba, 16:52:22 Güncelleme: 16:57:29

Normal şartlarda tarihi sonlanan Kamu Personeli Seçme sınavı (KPSS) için, dün ÖSYM tarafından alınan kararla ek başvuru süresi tanındı ve başvurular için adaylar bekleyişe geçti. Peki KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den dün yapılan açıklamada, KPSS için başvuru yapamayan vatandaşlara 1 gün süreli olmak üzere ek başvuru süresi tanındı. Buna göre, KPSS başvuruları KPSS A Grubu ve Öğretmenlik ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavları için 3 Mayıs'ta, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları için 4 Mayıs'ta başlayacak. 

KPSS başvurusu yapmak için ilk olarak adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra gelen ekranda "Başvuru Sürecindekiler" butonuna tıklanmalı ve ardından 2017-KPSS seçilmelidir.

Bu aşamadan sonra çıkan Başvuru Formu'na gerekli bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi, ardından sınav ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Sınav ücreti bankaya elle yatırılabilri veya internet üzerinden KPSS başvuru formu doldurulduktan sonra kredi kartı ile ödenebilir.

2017 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin internet sitesinde yer alan sınav takvimine göre;

* Genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri sınavı 21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavın başvuruları 14-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 16 Haziran Cuma günü açıklanacak.

* KPSS Alan Bilgisi sınavı 28 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak. Bu sınavın başvuruları 14-27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 16 Haziran Cuma günü açıklanacak.

* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın başvuruları da diğerleri gibi 14-27 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar, 04 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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