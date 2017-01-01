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Başbakan Yıldırım, Barzani ile görüştü
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Başbakan Binali Yıldırım, Mesud Barzani ile görüştü

İki liderin görüşmesinde Sincar ve Karaçok operasyonları konuşulurken Başbakan Yıldırım hayatını kaybeden 5 Peşmerge için üzüntülerini dile getirdi

26 Nisan 2017 Çarşamba, 20:01:20 Güncelleme: 21:12:01 HABERTURK.COM

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşme dün akşam gerçekleşti.

Yıldırım, görüşmede Barzani'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye kuzeydoğusunda bulunan Karaçok Dağı'ndaki bölücü terör örgütüne yönelik hava harekatlarında, hayatını kaybeden beş Peşmerge için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

Yıldırım, IKBY ile terörle mücadeleye yönelik işbirliğinin gelecek dönemde de sürdürüleceğini kaydetti.

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