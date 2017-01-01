Kulisler HSK için hareketlendi

22 üyeden oluşan ve 3 daire halinde çalışan HSYK, Hâkimler Savcılar Kurulu (HSK) olacak. HSK, 13 üyeden oluşacak ve 2 daire halinde çalışacak. Yargı teşkilatını kökten şekillendirecek HSK’da görev almak isteyen yargı mensupları ile öğretim üyeleri ve avukatlar, referandumun hemen ardından kulis çalışmalarına başladı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Kulislerde, aralarında başsavcı ve komisyon başkanlarının da bulunduğu çok sayıda isim konuşuluyor. Mevcut HSK üyelerinden bir bölümünün yeniden atanabileceği de dile getirilirken, Yargıtay ve Danıştay’dan HSK üyesi olmak isteyenlerin başkanlar nezdinde destek arayışını sürdürdüğü belirtiliyor.



MHP’YE 3 ÜYELİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçeceği üyelerin dışında kalan kişiler, Meclis Başkanlığı’na adaylık başvurusu yapacak. Anayasa ve Adalet Komisyonları her bir üyelik için 3 aday belirleyecek. AK Parti, tek başına üye seçimi için gerekli çoğunluğu sağlayamadığı için bu noktada, bir partinin daha desteğine ihtiyacı olacak. ,

Referandumda iktidar partisiyle birlikte “Evet” kampanyası yapan MHP, ön plana çıkıyor. Bu nedenle Meclis’in seçeceği 7 üye arasında MHP’ye yakın isimlere de kontenjan ayrılarak, seçimlerin kriz olmadan tamamlanması planlanıyor. Aksi durumda seçimler son tura kalırsa HsK üyeleri kura yoluyla belirlenecek.

MHP’ye HSK’dan 3 kontenjan verilmesi bekleniyor. Bu isimlerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanabileceği de ifade ediliyor.

ERDOĞAN MECLİS’İ BEKLEYECEK

CHP’nin destekleyeceği bir ismin HSK’ya seçilmesi ise Meclis aritmetiğinde mümkün görünmüyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum öncesinde Külliye’de son HSYK seçimlerinin galibi Yargıda Birlik Derneği (YBD) üyelerine verdiği yemekte yargıda birliğin bozulmayacağı mesajını vermişti. Bu nedenle Erdoğan’ın HSK’ya FETÖ konusunda mücadelede görev yapmış sosyal demokrat bir ismi de atayarak bu birliği sürdüreceği de kulislerde konuşuluyor. Cumhurbaşkanı’nın yeni HSK üyelerini atamak için Meclis seçimlerinin sonucunu bekleyeceği kaydediliyor.