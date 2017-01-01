Kastamonu'da bir kişi eşi öldükten 40 gün sonra intihar etti

Kastamonu'nun Subaşı Köyü'nde eşi 40 gün önce çoklu organ yetmezliği sonucu vefat eden 36 yaşındaki R. C., av tüfeği ile intihar etti.



İşsiz R. C., dün akşam köyde bir yakınının evinde av tüfeğini göğsüne dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde R. C.'nin öldüğü belirlendi. R. C.'nin cesedi, evde yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



R. C.'nin, eşi R. C.'nin 40 gün önce çoklu organ yetmezliği sonucu ölmesinin ardından bunalıma girdiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER