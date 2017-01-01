FETÖ'ye yönelik operasyonlarda açığa alınan polisler arasında, koruma kadrolarında görev üstlenen isimler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli çok sayıda polis, dün 81 ilde gerçekleşen operasyonların ardından, açığa alınan 9 bin 103 emniyet görevlisinin arasında yer alıyor.

HANGİ DAİREDEN KAÇ İSİM?

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli 19, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda 2, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda ise 34 polis açığa alındı.

İşte açığa alınan o isimler ve görev yaptıkları daireler;

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı



İbrahim Kaya - 3. Sınıf Emniyet Müdürü

Mehmet Çiftçi - 4. Sınıf Emniyet Müdürü

Burak Kayar - Emniyet amiri

Mehmet Bacaksız - Komiser

Halil İbrahim Çubuk - Komiser yardımcısı

Ali Eyüp - Komiser yardımcısı

Ergün Bozok - Komiser yardımcısı

İbrahim Ceylan Komiser yardımcısı

Kenan Koç - Komiser yardımcısı

Tunahan Soylu - Polis memuru

Didem Ceylan - Polis memuru

Hakan Sarıkaya - Polis memuru

Fatih Özkaya - Polis memuru

Sinan Şahbudak - Polis mmemuru

Sinan Çezik - Polis memuru

Emrah Apaydın - Polis memuru

Şahin Ağkoç - Polis memuru

Ali Çiğdemtepe - Polis memuru

Orhan Çetinkaya - Polis memuru

Osman Duran - Polis memuru

Erdal Şen - Polis memuru



TBMM Koruma Daire Başkanlığı

Halil Ürkmez - Emniyet Amiri

Murat Kayabaşı - Komiser

Hüseyin Özdemir - Polis memuru

Nurullah Yücel - Polis memuru

Hüseyin Özdemir - Polis memuru

Ahmet Saygılı - Polis memuru

Bayram Kaya - Polis memuru

Murat Kardak - Polis memuru

Hakan Ağır - Polis memuru

Zafer Büyüktopçu - Polis memuru

Kerep Hasipek - Polis memuru

Murat Çaylı - Polis memuru

Hacı Şahin - Polis memuru

Ahmet Yücel - Polis memuru

Cem Güldem - Polis memuru

Mustafa Gültaş - Polis memuru

Muhammed Uzun - Polis memuru

Caner Bayrak - Polis memuru

Bülent Aygün - Polis memuru

Ali Arslan - Polis memuru

Oğuz Akgüner - Polis memuru

İbrahim Demir - Polis memuru

Edip Bozkurt - Polis memuru

Abdülaziz Okumuş - Polis memuru

Mehmet Işık - Polis memuru

Serkan Kaya - Polis memuru

İsa Poyrazer - Polis memuru

Mehmet Akif Akgül - Polis memuru

Yusuf Pasenli - Polis memuru

Mert Batur - Polis memuru

Hasan Erkuş - Polis memuru

Sami Manay- Polis memuru

Fikret Tecer - Polis memuru

Ender Özden - Polis memuru

İsmail Gürpınar - Polis memuru