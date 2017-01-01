FETÖ'ye yönelik operasyonlarda açığa alınan polisler arasında, koruma kadrolarında görev üstlenen isimler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı ve TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli çok sayıda polis, dün 81 ilde gerçekleşen operasyonların ardından, açığa alınan 9 bin 103 emniyet görevlisinin arasında yer alıyor.
HANGİ DAİREDEN KAÇ İSİM?
Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli 19, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda 2, TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda ise 34 polis açığa alındı.
İşte açığa alınan o isimler ve görev yaptıkları daireler;
Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı
İbrahim Kaya - 3. Sınıf Emniyet Müdürü
Mehmet Çiftçi - 4. Sınıf Emniyet Müdürü
Burak Kayar - Emniyet amiri
Mehmet Bacaksız - Komiser
Halil İbrahim Çubuk - Komiser yardımcısı
Ali Eyüp - Komiser yardımcısı
Ergün Bozok - Komiser yardımcısı
İbrahim Ceylan Komiser yardımcısı
Kenan Koç - Komiser yardımcısı
Tunahan Soylu - Polis memuru
Didem Ceylan - Polis memuru
Hakan Sarıkaya - Polis memuru
Fatih Özkaya - Polis memuru
Sinan Şahbudak - Polis mmemuru
Sinan Çezik - Polis memuru
Emrah Apaydın - Polis memuru
Şahin Ağkoç - Polis memuru
Ali Çiğdemtepe - Polis memuru
Orhan Çetinkaya - Polis memuru
Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı
Osman Duran - Polis memuru
Erdal Şen - Polis memuru
TBMM Koruma Daire Başkanlığı
Halil Ürkmez - Emniyet Amiri
Murat Kayabaşı - Komiser
Hüseyin Özdemir - Polis memuru
Nurullah Yücel - Polis memuru
Hüseyin Özdemir - Polis memuru
Ahmet Saygılı - Polis memuru
Bayram Kaya - Polis memuru
Murat Kardak - Polis memuru
Hakan Ağır - Polis memuru
Zafer Büyüktopçu - Polis memuru
Kerep Hasipek - Polis memuru
Murat Çaylı - Polis memuru
Hacı Şahin - Polis memuru
Ahmet Yücel - Polis memuru
Cem Güldem - Polis memuru
Mustafa Gültaş - Polis memuru
Muhammed Uzun - Polis memuru
Caner Bayrak - Polis memuru
Bülent Aygün - Polis memuru
Ali Arslan - Polis memuru
Oğuz Akgüner - Polis memuru
İbrahim Demir - Polis memuru
Edip Bozkurt - Polis memuru
Abdülaziz Okumuş - Polis memuru
Mehmet Işık - Polis memuru
Serkan Kaya - Polis memuru
İsa Poyrazer - Polis memuru
Mehmet Akif Akgül - Polis memuru
Yusuf Pasenli - Polis memuru
Mert Batur - Polis memuru
Hasan Erkuş - Polis memuru
Sami Manay- Polis memuru
Fikret Tecer - Polis memuru
Ender Özden - Polis memuru
İsmail Gürpınar - Polis memuru