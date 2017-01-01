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AK Parti'de olağanüstü kongre kararı

AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongresini yapacak

27 Nisan 2017 Perşembe, 14:37:27 Güncelleme: 15:13:41 HABERTURK.COM

AK Parti, 21 Mayıs'ta olağanüstü kongresini gerçekleştirecek. AK Parti, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu 2 Mayıs'ta toplayacak. MKYK toplantısında alınacak kararın ardından parti tüzüğüne göre 15 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilebilecek. Parti yetkilileri, kongreyi pazar gününe denk getirecek, bu da olağanüstü kongrenin 21 Mayıs'ta yapılacağına işaret ediyor. AK Parti yetkilileri, bu kararın prensipte alınmış bir karar olduğuna işaret etti.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANLIĞI

Partili cumhurbaşkanlığının önünü açan anayasa değişikliği sonrası Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üyeliği gündeme gelmişti. YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından Erdoğan'ın AK Parti'ye davet edileceği bildirilmişti. 

21 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağanüstü kongrede Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlığına seçilmesi bekleniyor. 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 4 dakika önce
    ülkemiz için hayırlı olur insallah
  • Misafir 17 dakika önce
    yapilan bu isi hic dogru bulmuyorum!!! CB Meclisde yapdigi yemin ne olacak?
  • Misafir 22 dakika önce
    vatana millete hayırlı olur inşallah...
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