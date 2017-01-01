Trabzon'da kayıp kadının cesedi ağaca asılı bulundu

Trabzon'un Tonya İlçesi'nde haber alınamayan 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Ç.'nin cesedi ormanlık alandaki ağaca asılı halde bulundu.



Hoşarlı Mahallesi'nde oturan Ayşe Ç.'den bir günden bu yana haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulunarak yardım istedi. Yapılan aramalar sonrasında Ayşe Ç.'nin cesedi, sabah saatlerinde evinin yakınındaki ormanlık alanda bir ağaca asılı bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından intihar ettiği sanılan Ayşe Ç.'nin cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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