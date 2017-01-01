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ALES sınav giriş belgesi
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2017 ALES sınav giriş belgesi yayınladı!

ALES sınav giriş belgesi bekleyen adayların bekleyişine son veren ÖSYM, sınav giriş belgesini internet üzerinden duyurdu. İşte 2017 ALES sınav giriş belgesi...

27 Nisan 2017 Perşembe, 15:34:50 Güncelleme: 15:56:34

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ( ALES)'in sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Peki ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adaylar hazırlıklarına devam ediyor. Sınava giriş için sınav giriş belgesi bekleyen adayların bekleyişine ÖSYM son verdi.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALES sınav giriş belgesini almak için adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekiyor.

ÖSYM'den ALES sınav giriş belgesinin yayınlanmasıyla ilgili yapılan açıklamada,

"7 Mayıs 2017 tarihinde saat: 10.00’da yapılacak olan 2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017 ALES- İlkbahar Dönemi) ;başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

2017 ALES (İlkbahar Dönemi) saat:10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylara saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2017 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2017 ALES- İlkbahar Dönemi), 7 Mayıs 2017 tarihinde saat 10:00'da tek oturumda yapılacak.

Önemli Not: 2017 ALES (İlkbahar Dönemi) saat:10.00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklardır.

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