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11 yıldır cinayetten aranan zanlı İstanbul'da yakalandı!

Şanlıurfa'da yeğenini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 11 yıldır polis tarafından aranan zanlı, sahte kimlikle yakalandı

27 Nisan 2017 Perşembe, 21:04:15 Güncelleme: 21:14:47 AA

Şanlıurfa'da, yeğenini öldürdüğü iddiasıyla 11 yıldır aranan zanlı, İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, aranan şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda 2006 yılında yeğeni Mustafa Işıkay'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Abdurrahman Murat Işıkay'ın İstanbul'da olduğunu belirledi.

Şanlıurfa'dan İstanbul'a giden ekipler, Işıkay'ı saklandığı adreste sahte kimlikle yakaladı.

Şanlıurfa'ya getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

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