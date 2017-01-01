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Genç şarkıcı Şerife Türkkan'ın sır ölümü!

Sakarya'da bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife Türkkan (20) göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

28 Nisan 2017 Cuma, 02:18:01 Güncelleme: 02:23:44 HABERTURK.COM

Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde bir gazinoda şarkı söyleyen Şerife Türkkan (20), tabancayla göğsünden vurulmuş halde götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Karasu’nun Limandere Mahallesi’nde bir gazinoda sahneye çıkan Şerife Türkkan, önceki gece bir arkadaşı tarafından Ferizli İlçe Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Göğsünden tabancayla vurulan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Şerife Türkkan’ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Arkadaşlarının, Türkkan’ı hastaneye kendilerinin götürmediğini söylediği öğrenildi. Polis, genç kadını hastaneye bırakıp kaçan şüphelilerin peşine düştü. 

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