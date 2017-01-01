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FETÖ emniyet imamı fişleme belgeleri
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Dijital arşivden emniyetteki 3 kategorili fişleme çıktı

FETÖ elebaşısının görevlendirdiği ‘emniyet imamı’ndan ele geçirilen dijital arşivde, 3 kategorili fişleme belgeleri bulundu. Emniyetteki tüm polislerin ‘FETÖ’cü olanlar, olmayanlar ve örgütten ayrılanlar’ diye 3 kategoriye ayrılıp fişlendiği, listenin 5 bin ‘emniyet imamı’nda olduğu öğrenildi

28 Nisan 2017 Cuma, 03:22:30 Güncelleme: 03:34:46

FETÖ’nün Emniyet Genel Müdürlüğü içindeki kripto yapılanmasına dair Türkiye genelinde önceki gün gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, bizzat FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in talimatıyla görevlendirilen ‘emniyet imamı’, bir süre önce gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada üstünde bulunan dijital arşivi imha etmeye çalışan ‘imam’ kendini ele verince üst düzey FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine derinleştirilen soruşturmayla beraber kartın içindeki bilgiler üzerinde çalışma yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı tarafından kurulan özel bir ekiple gerekli soruşturma tedbirleri alındıktan sonra operasyon düğmesine basıldı. Dijital arşivden çıkan emniyet personeline ilişkin fişleme listesinin, çoğu öğretmenlerden oluşan FETÖ’nün yaklaşık 5 bin emniyet imamında da mevcut olduğu tespit edildi. 5 bin imamın başındaki tepe imamın ismi ise şimdilik gizli tutuluyor.

Dijital arşivden çıkan liste, 3 kategorili fişlemeden oluşuyor. İlk kategoride, 5 bin kişilik emniyet imamları ile bunlara bağlı FETÖ’cü polislerin isimleri şemalı ve detaylı bir şekilde yer alıyor.

İkinci kategoride, FETÖ ile hiçbir bağı olmayan yaklaşık 180 bin polisle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. 1. sınıf emniyet müdüründen en alt rütbeli polise kadar yapılan sıralamada, polislerin isimlerinin karşısında eşleri, çocukları ve özel hayatlarına dair bilgilere yer veriliyor.

Üçüncü kategoride ise FETÖ’den ayrılan polislerin isimleri, örgütten neden ayrıldıkları ve tekrar örgüte nasıl kazandırılmaları gerektiğine yönelik notlar olduğu belirlendi. Bu kişilerin isimlerinin karşısında ise “Ayrıldı”, “Kazanılabilir”, “Kaybedildi” ve “İhanet etti” gibi değerlendirmeler yer alıyor.

 

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