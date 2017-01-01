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Annesini boğarak öldürdü, polis tarafından yakalandı

Bursa'daki evlerinde tartışma sırasında annesini boğduğu öne sürülen genç, polis tarafından gözaltına alındı

28 Nisan 2017 Cuma, 05:28:50 Güncelleme: 05:30:24 İHA

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.  Edinilen bilgiye göre olay gece 02.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya sokakta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı Aykut S.(24) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Nevin S.(55) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle annesinin boğazını önce bir örtüyle sıkan Aykut S. boğuşarak kurtulmaya çalışan annesini elleriyle boğarak öldürdü.
Annesini öldürdükten sonra sokağa çıkarak 'Annemi öldürdüm' diye bağıran katil zanlısı çevrede bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay yerine gelen ekipler Nevin S.'nin cansız bedeniyle karşılaşırken yaptıkları incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Aykut S. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Nevin S.'nin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Adam yaralama ve uyuşturucu madde suçlarından girdiği ceza evinden yeni çıkan uyuşturucu bağımlısı Aykut S.'nin ağabeyinin de 10 yıl önce aynı evde kendini astığı öğrenildi.

Şüpheli Aykut S.'nin ilk alınan ifadesinde annesinin kız arkadaşı ile olan ilişkisini onaylamadığını, bunun için istihareye yattığını ve gördüğü rüyanın etkisiyle annesini öldürdüğünü belirtti.

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