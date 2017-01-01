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FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (28 Nisan 2017)

FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan, gözaltına alınan ve görevden uzaklaştırılan kişi sayısı artmaya devam ediyor. 28 Nisan 2017 Cuma günü operasyon haberleri

28 Nisan 2017 Cuma, 09:31:14 Güncelleme: 09:37:00

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 28 Nisan 2017 Cuma günü raporu.

Haberler anlık güncellenmektedir...

BURSA'DA 13 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 14 kişiden emniyetteki işlemleri biten 13ü adliyeye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bursa ve Antalyada 21 Nisanda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. Bir zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa ve Antalyada, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile SGK İl Müdürlüğündeki görevlerinden ihraç edilen 18 kişinin yakalanması için 21 Nisanda eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Bursada 13, Antalyada bir kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLocku kullandıkları, Bank Asyaya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları öne sürülmüştü. (AA)

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