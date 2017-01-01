Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi'nde konuştu. Konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, bölgede bir devlet kurulmasına asla müsaade edilmeyeceğini söyledi. Daha önceki uyarılarını hatırlatan Erdoğan, "Kendim söyledim, kendim dinledim" diye konuştu.

Son günlerde, Suriye'de PYD kontrolü tarafından gerçekleştirilen havanlı saldırılar için Erdoğan "Sınırlarımıza havan topları ile atışlar yapılıyor. Biz bunları karşılıksız bırakabilir miyiz? Gereği neyse, biz bunları yapıyoruz. Türkiye'nin haklarını kullanmak kadar doğal bir durum yoktur. Tehditler sürdüğü müddetçe gereken tedbirleri alacağız." dedi.

Erdoğan'ın konuşması şu şekilde;

"Hiçbirimiz ne kadar uzakta olursa olsun başka bölgelerdeki sorunlardan muaf değiliz. BM Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği'nin itibarı birkaç ülkenin çıkar hesabına kurban ediliyor. Dost ve kardeş Makedonya'nın bir an önce huzura kavuşmasını arzu ediyoruz. İyi ve kötü tüm gelişmelerden hep birlikte etkilendiğimiz günümüz dünyasında el ele vermeden meselelerimizi çözemeyiz. Örgütlü suçlar, siber saldırılar, gıda güvenliği, iklim değişikliği, İslam düşmanlığı gibi yeni tehditlerle, yeni sınamalarla karşılaşıyoruz. Adil olmayan bir sistem sürdürülebilir de değildir."

"SADECE KENDİM SÖYLEDİM, KENDİM DİNLEDİM"

"BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplum Suriye konusunda dirayetli davransaydı rejim kimyasal silah saldırılarıyla bu zulmü gerçekleştirebilir miydi? Bu benim yaklaşık 6 yıldır işlediğim bir konudur. Uluslararası toplantılarda, G-20 görüşmelerinde işlediğim bir konudur ama sadece kendim söyledim kendim dinledim. Bir sonuç alamadım. Ben devlet terörünü anlamakta zorlanıyorum. Devlet terörü bundan daha başka nasıl olabilir? Katil Esed, bir devlet terörü estirmektedir. Karşı olmaları gereken en önemli ülke ve lider Suriye'dir. Bununla ilgili adımı kararlı bir şekilde atmış olsaydık, bugün 1 milyona yakın insan Suriye'de ölmezdi. 1.5 milyon insan Lübnan'a, 1 milyona yakın insan Ürdün'e iltica etmezdi. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Başka çare yok. Sorunların büyüklüğü karşısında asla ümitsizliğe kapılmayacak, böyle gelmiş böyle gider demeyeceğiz."

"TARİH, İBRET ALINMAZSA TEKERRÜR EDER"

Birçok ülkenin görmezden geldiği krizlerde Türkiye gerçek anlamda sorumluluk üstlenmiştir. 'Dost acı söyler' ilkesi ile tezlerimizi ortaya koyduk. Irak'taki mezhep fanatizmine dikkat çektik. Mezhep kaynaklı, yayılmacı bir etnik anlayışının tezahürüdür. Yayılmacı olan bu Pers mantığını çok iyi keşfetmemiz lazım. Buna göre tedbirler şimdiden alınmazsa, 'tarih tekerrürden ibarettir' derler ya, tarih ibret alınmazsa tekerrür eder.

6 yıldır tamamen, kendi imkanlarımızla 3 milyon sığınmacıyı ülkemizde barındırıyoruz. STK'larla beraber yapmış olduğumuz harcama, 25 milyar doları bulmuştur. AB'den bugüne kadar 725 milyon avro geldi. İkinci bir 3 milyar avro daha gelecekti, hiçbir ses yok.

Ateşkesin sağlanmasının ve siyasi sürecin başatılması gayretlerinin yanı sıra terörle mücadele hususunda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ı sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Uluslararası basında yalan yanlış haberleri de burada deşifre etmekte fayda görüyorum. 50 bin Suriyelinin yurtlarına dönmesini sağladık. DEAŞ'a şu ana kadarki en büyük darbeyi indirdi.

Güvenli bölgede hayatın normale dönmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Güneyimizde, Suriye'nin kuzeyinde, terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edelim, burada eğit-donat çalışmalarını da sürdürelim. Bu konuda Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır. Bu teklif yerinde denildiği halde bu adımı atamadık.

Bu adımlar atılmış olsaydı, Suriyeliler Suriye'yi terk etmeyecekti. Oralarda konutlar inşa edelim. Ortalama, 4-5 bin kilometrekarelik bir alan inşa ederek, adeta yeni şehir kuralım.

Öncelikle terör örgütlerine karşı sergilenen ikircikli tavrın bir an önce terk edilmesi gerekiyor.

Biz bu terör örgütlerine karşı mücadelemizi dayanışma içerisinde sürdürmemiz lazım. Bunu başardığımız andan itibaren dünya bu katillerden kurtulacaktır.

"YPG/PYD, BUNLARI BİZ BİLİRİZ, TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN DÜŞÜK ÇOCUKLARIDIR"

YPG/PYD bunları biz biliriz. Terör örgütü PKK'nın düşük çocuklarıdır. Bölge bir çöküşün içerisinde. Medeniyetler çöküyor. İnsanlar ölüme mahkum ediliyor. Terör örgütleri akrep gibidir. Muhakkak bir gün kendini besleyeni de ısırır.

"KUZEY SURİYE'DE DEVLET KURMA TEŞEBBÜSÜNE GİREN BAZI CAHİLLER VAR"

Sınırlarımıza havan topları ile atışlar yapılıyor. Biz bunları karşılıksız bırakabilir miyiz? Gereği neyse, biz bunları yapıyoruz. Türkiye'nin haklarını kullanmak kadar doğal bir durum yoktur. Tehditler sürdüğü müddetçe gereken tedbirleri alacağız. Hele hele Kuzey Suriye'de devlet kurma teşebbüsüne giren bazı cahiller var. Kendilerine göre bakanlar kurulu oluşturuyor, vs. Biz bunları karşılıksız bırakmayız. Kuzey Suriye'de böyle bir devlet kuruluşuna asla müsaade etmeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız.

Sayın Trump'ın önceki yönetime göre terörle mücadelede daha kararlı olduğunu düşünüyorum. Esed rejimi 6 yıldır ilk kez, masumları hünharca katletmesine sessiz kalınmayacağını görmüştür. İnşallah, 16 Mayıs'ta Trump ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştireceğiz.

"FETÖ LİDERİNİN TUTUKLANMASI VEYA TÜRKİYE'YE İADESİ AMERİKA'DAN TEMEK BEKLENTİMİZDİR"

Amerika'nın Suriye'de YPG/PYD ile hareket etmesi, ittifak umudunu zedeliyor. FETÖ elebaşının Pensilvanya'da terör faaliyetlerine devam etmesi, milletimizi rahatsız ediyor. Böyle bir teröristbaşının Amerika'da besleniyor olması, 170 ülkeyi yönetiyor olması, bizi ciddi manada rahatsız etmektedir. FETÖ liderinin tutuklanması veya Türkiye'ye iadesi Amerika'dan temel beklentimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından soruları yanıtladı:

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

"El Bab ve Dabık DEAŞ için önemliydi. Şimdi iki önemli yer kaldı. Bir tanesi Münbiç. Sayın Obama'ya defaatle söyledim, Arapların toprağıdır. Burada Araplar boşaltıldı, buraya PYD ve YPG yerleştirildi. Sizden isteğimiz bunları Fırat'ın doğusuna göndermenizdir dedim, ne yazıkki gönderilmediler. Bizim Münbiç'i onlardan temizlememiz lazım. Sonra asıl merkez Rakka. Rakka'da 2500 ile 5000 arasında terörist olduğu iddia ediliyor. Amerika'nın başını çektiği koalisyon ile, Türkiye, ÖSO, biz hep birlikte temizleriz. Bu bizim için zor değil. Başarırız. Eğer Amerika, koalisyon, Türkiye biz bunu başaramıyorsak biz niye varız, olmayalım. Bunu sayın Trump'a da anlatacağım."

AMERİKA İLE İLİŞKİLER

Atmamız gereken önemli bir adım; Türkiye-Amerika arasındaki ekonomik, ticari ilişkilerin süratle daha da yükselmesi. Savunma sanayiine yönelik Amerika ile atmamız gereken adımlar vardır. bunlar hep Kongre tarafından hep ertelenmiştir.

REFERANDUM SONUÇLARI

Referandumla ilgili etkinin bir defa, Türkiye şu anda samimi bakış serdeden tüm girişimciler açısından yeni bir dönemin başladığı, nitekim son birkaç gün içerisinde ekonomideki sıçramanın, özellikle yatırım alanlarının açılmasına yönelik atılmakta olan adımların, Türkiye'nin bir güvenli liman olarak görülmesi, seçim neticesinin nereye vardığını gösteriyor.

Amerika'daki seçimlere bakınız. Bütün seçimlerde, yüzde 51-52 neticeler görürsünüz. Bu netice ile orada bir seçim kazanır. Sayın Trump, sizin sisteminiz gereği Clinton'dan daha az oy olarak kazanmıştır. Birileri sokaklara döküldü, bazı yerleri yaktılar yıktılar ama aslolan duruştur. Sayın Trump duruşunu gösterdi. Aslolan sandıktan çıkan senatör sayısıdır.

"BİZLER, 'HAYIR' DİYENLERİ DIŞLAYACAĞIZ DEMEK DEĞİLDİR"

Bizim sistemimizde ise böyle bir durum yok. Sanıktan en fazla oyu 51.4 ile 'Evet' diyenler kazanmıştır. 'Hayır' diyenler 48.6 almıştır. Bizler 'Hayır' diyenleri dışlayacağız demek değildir. Onlar da benim ülkemin insanlarıdır. 780 bin kilometrekarelik alanda biz 15 senede hiçbir yerde görünmeyen yatırımlar yaptık. Devasa adımlar attık. Topraklar bizim.

Biz şu anda temiz enerji dediğimiz zaman bunları en ideal şekilde yapan bir ülke haline geldik, Türkiye enerjide dışa bağımlılığını ciddi şekilde azaltsın diye.

Türkiye'de yatırım yapmanın önünde engel yoktur. Kim, 'bir engel var' diyorsa, ben Cumhurbaşkanı olarak kapımı açık tutuyorum.

Ülkemde dinamik bir iç yatırımcı portföyümüz var. Onların da bu yatırımları geliştirmelerinin çok büyük önem arz ettiğini söylüyorum.

Siz önce şu teröristleri ülkenizde gizlemekten, saklamaktan bir vazgeçin. Özellikle Avrupa, vazgeçin. Tamam, 'Hayır' kampanyasına destek verdiniz, kaybettiniz. Biz o kampanyayı yapmanıza rağmen kapımızı açıyoruz. Şimdi onları görelim.