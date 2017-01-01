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Polisin dikkati faciayı önledi! Klozetin altına tuzaklanmış...

Tunceli'de milli eğitim lojmanları bahçesinde kullanılmayan bir klozetin altına tuzaklanmış, tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı polisin dikkati sayesinde bulunarak etkisiz hale getirildi

28 Nisan 2017 Cuma, 13:33:23 Güncelleme: 13:54:02 DHA

Tunceli kent merkezinde, polis araçlarının sık sık geçiş yaptığı Yenimahalle yolu kenarında yer alan milli eğitim lojmanlarının bahçesinde kullanılmayan bir klozetin altına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, polislerin dikkati sayesinde fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Zırhlı araç ile bölgede devriye gezen polis ekiplerinin bulduğu el yapımı patlayıcı, olay bölgesine giden bomba imha uzmanları tarafından bulunduğu yerde etkisiz hale getirildikten sonra, bombanın türü hakkında gerekli incelemelerin yapılması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

MOBESE KAMERALARI İNCELENİYOR

Bu arada bombanın kim, ya da kimler tarafından yerleştirildiği konusunda bölgede bulunan bütün MOBESE kameraları üzerinde inceleme yapılarak, bombayı koyanların yakalanması için gerekli çalışma ve soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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