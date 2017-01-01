28 NİSAN 2017
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LYS başvurusu nasıl yapılır?

LYS için geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından ek başvuru süresi kararı alınmıştı. Bugün ise ek başvuruların son günü. Peki LYS başvurusu nasıl yapılır? LYS ne zaman?

28 Nisan 2017 Cuma, 15:26:41 Güncelleme: 15:29:49

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından düzenlenen ve üniversiteye geçişin ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı ( LYS) için geçtiğimiz günlerde ek başvuru süresi kararı alınmıştı. Bugün ise ek başvuruların son günü. Peki LYS başvurusu nasıl yapılır? LYS ne zaman?

LYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LYS başvurusu yapmak için adayların öncelikle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi olan AİS'e T.C. Kimlik No ve Aday Şifresi ile giriş yapmaları gerekmekte. Ardından sol menüde yer alan "Başvuru Sürecindekiler" seçeneğine tıklayarak 2017-LYS'yi seçerek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra bankaya giderek veya başvuru formunun doldurulduğu esnada kredi kartı ile ödeme yaparak sınav ücretinin ödenmesi gerekiyor.

LYS SINAV ÜCRETLERİ

● LYS-1 Matematik sınavına girecek adaylar - 40 TL
● LYS-2 Fen Bilimleri sınavına girecek adaylar - 40 TL
● LYS-3 Edebiyat Coğrafya sınavına girecek adaylar - 40 TL
● LYS-4 Sosyal Bilimler sınavına girecek olanlar - 40 TL
● LYS-5 Yabancı Dil sınavına girecek olanlar - 40 TL

LYS NE ZAMAN?

Toplam 5 sınavdan oluşacak olan LYS sürecinde adaylar üniversite için sorulan çeşitli derslerden zorlu sorulara doğru yanıt vermek için ter dökecek.

İşte LYS sınav takvimi;

LYS-4

Sosyal Bilimler

10 Haziran

LYS-1

Matematik

11 Haziran

LYS-2

Fen Bilimleri

17 Haziran

LYS-5

Yabancı Dil

17 Haziran

LYS-3

Edebiyat-Coğrafya

18 Haziran

 

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