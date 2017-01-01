28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Yasin Börü
GÜNDEM

Yasin Börü davasındaki beraatler İstinaf Mahkemesi'ne taşındı

Maktul ailelerinin avukatlarının Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, verilen beraat kararlarının maddi deliller ışığında hukuka aykırı olduğu belirtildi

28 Nisan 2017 Cuma, 15:54:38 Güncelleme: 15:56:19 AA

Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davada 14 sanık hakkında verilen beraat kararı, İstinaf Mahkemesi'ne götürüldü.

Maktul ailelerinin avukatlarından Murat Sadak, yaptığı açıklamada, "Mahkemenin kararını her ne kadar önemsiyor olsak da eksik bulmaktayız. Beraat eden sanıkların, dosya kapsamındaki maddi deliller itibarıyla bu vahşi eylemi gerçekleştirdiklerine inandığımızdan dolayı istinaf başvurusunda bulunduk. Bu barbarca olayın özellikle azmettiricilerinin cezalandırılması için mücadelemiz aynen devam edecektir." dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın görüldüğü Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Nisan 2017'deki karar duruşmasında, sanıklardan 16'sının "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, suça sürüklenen çocuklar A.S, A.K, F.G, M.İ, M.D. ve Y.O'nun da yine aynı suçlardan 110'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasına ve 14 sanığın beraatine karar vermişti.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Burhan Ay, Ersin Filizer ve İsa Özel'in dosyaları da ayrılmıştı.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da aileler uzun namlulu silahlarla çatıştı: 2 ölü, 7 yaralı
GÜNDEM

Diyarbakır karıştı! Uzun namlulu silahlarla ...
Diyarbakır'da silahlı kavga
GÜNDEM

Dün barıştılar bugün yine çatıştılar! Yaralılar var
Savcılıktan HDP'li Nursel Aydoğan'ın tahliyesine itiraz
GÜNDEM

Savcılıktan HDP'li Nursel Aydoğan'ın tahliyesine ...
HDP'li Feleknas Uca serbest bırakıldı
GÜNDEM

HDP'li Feleknas Uca serbest bırakıldı
Diyarbakır'da inşaat çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı
GÜNDEM

İnşaat çöktü: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı
Diyarbakır'da PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı
GÜNDEM

Diyarbakır'da PKK'nın sözde yöneticisi yakalandı
Yasin Börü davasındaki beraatler İstinaf Mahkemesi'ne taşındı
GÜNDEM

YASİN BÖRÜ DAVASINDAKİ BERAATLER İSTİNAF MAHKEMESİ'NE TAŞINDI
Silahla tehdit etti, 3 milyon lira havale yaptırdı
GÜNDEM

SİLAHLA TEHDİT ETTİ, 3 MİLYON LİRA HAVALE YAPTIRDI
Ardahan'da bulunan 'Rus General'in esrarengiz cesedi
GÜNDEM

O CESEDİN NEDEN BOZULMADIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Erdoğan'a suikast girişimi davasında savcı mütaalasını açıkladı
GÜNDEM

ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Strafor 'yanar mı, yanmaz mı?' diye test edilince...
GÜNDEM

STRAFOR 'YANAR MI, YANMAZ MI?' DİYE TEST EDİLİNCE...
İllere göre referandum sonuçları
GÜNDEM

YSK RESMEN AÇIKLADI! İŞTE İL İL REFERANDUM SONUÇLARI...