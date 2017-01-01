29 NİSAN 2017
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FETÖ’nün ‘emniyet imamları’ Hizbullah tipi listeleme yapmış

FETÖ’nün ‘emniyet imamı’ndan ele geçirilen dijital veride, polislere yönelik yapılan fişleme listesinin terör örgütü Hizbullah’ın ‘militan kazanma ve kullanma’ yöntemiyle hazırlandığı belirlendi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:14:22 Güncelleme: 10:21:05

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen ve 4 bini aşkın kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan FETÖ’nün ‘emniyet imamı’ndan çıkan dijital verideki listelere dayanılarak FETÖ’nün 5 bin emniyet imamı deşifre edilmişti.

FİŞLEME BİLGİLERİNİ 5 BİN İMAM TOPLADI

FETÖ’nün emniyetteki başimamından ele geçirilen verilerde, emniyet teşkilatındaki 180 bin polisin 3 kategoriyle fişlendiği belirlenmişti. Soruşturma süresince ortaya çıkan yeni gelişmelere göre, söz konusu liste oluşturulurken emniyet teşkilatından sorumlu başimamın talimatıyla 5 bin emniyet imamı, örgüt üyesi polis müdürleriyle temasa geçti. Müdürler, tüm personelle ilgili özel bilgileri ve kendi kanaatlerini imamlara aktardı. Hazırlanan liste, örgüte yeni katmayı planladıkları polisler de dahil edilerek başimam aracılığıyla FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin ve Nihat Uludağ'ın haberine göre, soruşturmanın başındaki üst düzey emniyet görevlileri, FETÖ’nün kullandığı bu yöntemin, Hizbullah terör örgütünün tarzı olduğunu dile getirdi. Örgütün, Hizbullah’ın “militan kazanma ve kullanma” yöntemini bire bir uyguladığı saptandı.

DİĞER KURUMLARDAKİ ‘MAHREM YAPI’ İNCELENİYOR

Emniyetin başimamının, ifadesinde söz konusu listenin bazı yabancı ülkelerin elinde de olduğunu söylediği kaydedildi. Bu listenin ne amaçla dışarı sızdırıldığına dair MİT’in araştırma yaptığı ifade edildi. FETÖ ile mücadelede güvenlik birimlerinin kurduğu özel birimin örgütün bürokrasi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve mülkiye içinde de yeni yapılanmaya gittiğine dair bilgiler elde ettiği, operasyonun kapsamının genişleyeceği vurgulandı.

SD KARTI, MAHREM İMAM YUTMAYA ÇALIŞMIŞ

‘Kozanlı Ömer’ olarak bilinen Osman Hilmi Özdil’in yerine getirilen FETÖ’nün yeni emniyet imamının, gözaltına alınırken ani bir hareketle tüm bilgilerin içinde olduğu SD kartı yutmaya çalıştığı da ortaya çıktı. SD kart, son anda imamın ağzından çıkarıldı. Şüpheli, yutmaya çalıştığı kartın şifresini vermesi için de ikna edildi.

Yapılan operasyonla, FETÖ/PDY’nin tüm polis yapılanması deşifre edilirken, gözaltına alınan imamın itirafçı olması için ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. ‘ByLock’ta olduğu gibi, SD karttaki bilgilerin tüm polis teşkilatına yönelik yapılan soruşturmalarda kullanılacağı ifade edildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 3 dakika önce
    hakliyi haksizi ayirt edin artik 9 aydir iade bekliyoruz. ihraclardan donusler baslasin
  • Misafir 4 dakika önce
    benim anlamadığım o kartı şimdiye kadar neden imha etmedi ? yakalanacağını anladığında yutmaya çalıştı diyor .
  • Misafir 14 dakika önce
    Tübitak ne zaman temizlenecek?
  • Misafir 27 dakika önce
    FETOcu olupta meslekten alınmayan polis tanıdıklarım vardı ve ben buna anlam veremeyip kafamda daha önce açıpa alınanlarla ilgili soru işareti vardı. fakat son listede fetocu olan tanıdık polislerde açığa alınınca devletimizin işin üstüne ciddi gittiğini anladım.
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