FETÖ’nün ‘emniyet imamları’ Hizbullah tipi listeleme yapmış

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen ve 4 bini aşkın kişi hakkında verilen gözaltı kararı sonrası başlatılan soruşturma sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan FETÖ’nün ‘emniyet imamı’ndan çıkan dijital verideki listelere dayanılarak FETÖ’nün 5 bin emniyet imamı deşifre edilmişti.

FİŞLEME BİLGİLERİNİ 5 BİN İMAM TOPLADI

FETÖ’nün emniyetteki başimamından ele geçirilen verilerde, emniyet teşkilatındaki 180 bin polisin 3 kategoriyle fişlendiği belirlenmişti. Soruşturma süresince ortaya çıkan yeni gelişmelere göre, söz konusu liste oluşturulurken emniyet teşkilatından sorumlu başimamın talimatıyla 5 bin emniyet imamı, örgüt üyesi polis müdürleriyle temasa geçti. Müdürler, tüm personelle ilgili özel bilgileri ve kendi kanaatlerini imamlara aktardı. Hazırlanan liste, örgüte yeni katmayı planladıkları polisler de dahil edilerek başimam aracılığıyla FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’e bildirildi.

Gazete Habertürk'ten Helin Şahin ve Nihat Uludağ'ın haberine göre, soruşturmanın başındaki üst düzey emniyet görevlileri, FETÖ’nün kullandığı bu yöntemin, Hizbullah terör örgütünün tarzı olduğunu dile getirdi. Örgütün, Hizbullah’ın “militan kazanma ve kullanma” yöntemini bire bir uyguladığı saptandı.

DİĞER KURUMLARDAKİ ‘MAHREM YAPI’ İNCELENİYOR

Emniyetin başimamının, ifadesinde söz konusu listenin bazı yabancı ülkelerin elinde de olduğunu söylediği kaydedildi. Bu listenin ne amaçla dışarı sızdırıldığına dair MİT’in araştırma yaptığı ifade edildi. FETÖ ile mücadelede güvenlik birimlerinin kurduğu özel birimin örgütün bürokrasi, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı ve mülkiye içinde de yeni yapılanmaya gittiğine dair bilgiler elde ettiği, operasyonun kapsamının genişleyeceği vurgulandı.

SD KARTI, MAHREM İMAM YUTMAYA ÇALIŞMIŞ

‘Kozanlı Ömer’ olarak bilinen Osman Hilmi Özdil’in yerine getirilen FETÖ’nün yeni emniyet imamının, gözaltına alınırken ani bir hareketle tüm bilgilerin içinde olduğu SD kartı yutmaya çalıştığı da ortaya çıktı. SD kart, son anda imamın ağzından çıkarıldı. Şüpheli, yutmaya çalıştığı kartın şifresini vermesi için de ikna edildi.

Yapılan operasyonla, FETÖ/PDY’nin tüm polis yapılanması deşifre edilirken, gözaltına alınan imamın itirafçı olması için ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. ‘ByLock’ta olduğu gibi, SD karttaki bilgilerin tüm polis teşkilatına yönelik yapılan soruşturmalarda kullanılacağı ifade edildi.