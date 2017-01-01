Aksaray'da kendisini işten çıkartan patronunu tabanca ile öldürüp 2 bin 650 lirasını gasp ettikten sonra cinayetten ömür boyu, gasp suçundan da 7 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü, 12 yıl sonra Adana polisi tarafından yakalandı. Hükümlünün sahte kimlikle fabrikada iş bulduğu ve evlendiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde kuru bakliyat ticareti yapan İmdat Uçan (32), yanında çalışan Bülent A.'yı (47) 20 Ekim 2005 tarihinde işten çıkardı. Bülent A. işten çıktıktan 4 gün sonra bir arkadaşı ile İmdat Uçan'ın yolunu keserek tabanca ile vurup öldürdükten sonra cebindeki 2 bin 650 lira parayı da alıp kaçtı.

Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada, cinayeti Bülent A.'nın işlediği, yanında da arkadaşının olduğu belirlendi. Gözaltına alınan arkadaşı mahkemeye çıkartılırken, Bülent A. ise kaçtı. Aksaray Ağır Ceza Mahkemesi'nde "adam öldürmek" suçundan Bülent A. ve arkadaşına dava açıldı. Dava sonunda firari cinayet sanığı Bülent A.'ya gıyabında cinayetten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, gasptan ise 7 yıl hapis cezası verildi. Arkadaşına ise 15 yıl hapis cezası verildi.



FABRİKAYA OPERASYON DÜZENLENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, 12 yıldır firari olan Bülent A.'nın Adana'da Gökçeler Mahallesi'nde bir fabrikada Harun Şengül sahte kimliğiyle işe girip çalıştığını, üstelik de evlendiğini tespit etti. Polis, fabrikaya operasyon düzenledi. Polisin geldiğini öğrenen Bülent A. fabrika içinde makinelerin arasına saklandı ancak polis hükümlüyü saklandığı yerde buldu. Hükümlünün üzerinde yapılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hükümlü, kendisinin Harun Şengül olduğunu ileri sürüp kimlik gösterdi. Ancak şahıs, gözaltına alınarak emniyete getirildi. Yapılan parmak izi çalışmasında hükümlünün Bülent A. olduğu belirlendi.



"EŞEKLER GİBİ PİŞMANIM"

Hükümlüye sahte kimlik düzenlemek ve ruhsatsız tabanca bulundurmaktan da işlem yapıldı. Gerçekler ortaya çıkınca 12 yıl önce patronunun kendisini işten çıkartıp parasını da vermediğini anlatan hükümlünün, "Çok büyük bir hata yaptım. Arkadaşımı da yaktım. O sadece benim yanımda duruyordu hiç bir şeye karışmadı o da 15 yıl hapis cezası aldı. Eşekler gibi pişmanım kendimi de arkadaşımı da yaktım. Hayatı bitirdim" dediği öğrenildi. Hükümlü işlemlerinin ardından adliyeye götürülüp daha sonrada cezaevine teslim edildi.