29 NİSAN 2017
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Okullar ne zaman kapanıyor
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Okullar ne zaman kapanıyor?

3 aylık tatil sürecinin başlayacağı güne artık çok az bir süre kaldı. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:27:57 Güncelleme: 17:01:01

Çeşitli sınıf seviyesinde eğitimlerini gören milyonlarca öğrenci, yakın bir tarihte başlayacak olan yaz tatilini bekliyor. Peki okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR? (YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın ( MEB) çalışma takviminde yer alan bilgiye göre, 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı 9 Haziran 2017 Cuma günü karneler alınacak ve okullar kapanacak. Böylece öğrenciler yaz tatiline başlamış olacak.

Öğrenciler 3 aylık yaz tatiline çıkacak ve geride bırakılan eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu atarak yeni eğitim-öğretim yılına daha dinç bir şekilde girecek.

3 aylık tatilin ardından yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü çalacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.

2017 MEB SINAV TAKVİMİ

ORTAK SINAVLAR-2 (2016-2017)      26-27 NİSAN 2017
2017/MTSKS-2  20 MAYIS 2017(saat 14.00)
ORTAK SINAVLAR - Mazeret Sınavı-2 (2016-2017  20-21 MAYIS 2017
2017/PYBS  10 HAZİRAN2017(saat14.00)
2016-2017 AÖO–AÖL-MAÖL/ 3  01-02 TEMMUZ2017
2017/MTSKS-3  29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)
2017/MTSKS-4  07 EKİM 2017(saat 14.00)
ORTAK SINAVLAR-1 (2017-2018)  29-30 KASIM 2017
2017/MTSKS-5  23 ARALIK 2017 (saat 14.00) 
ORTAK SINAVLAR–Mazeret Sınavı-1 (2017-2018)  23-24 ARALIK 2017

SINAVLARIN AÇILIMI

AÖO-AÖL-MAÖL: Açık Öğretim Ortaokulu - Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi

MTSKS: Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı

PYBS: Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar)

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