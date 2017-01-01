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Kredi kartıyla 1 milyon TL'lik araba aldılar!

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda bankaların ATM'lerinde sistem açığı bularak hesaplarına 9 milyon lira aktardıkları ileri sürülen 2'si banka çalışanı 20 kişi adliyeye sevk edildi

30 Nisan 2017 Pazar, 10:40:22 Güncelleme: 10:41:32 İHA

Adana Cumhuriyet Savcılığı'na yaklaşık 1 ay önce 1 kişi, aralarında banka görevlilerinin de olduğu, liderliğini Saltık Buğra K.'nin yaptığı çetenin, ATM'den vadesiz hesapların ek hesabı üzerinden dolandırıcılık yaptığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine savcılık Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine konunun araştırılmasını istedi. Polis, çete lideri Saltık Buğra K.'yı hem fiziki hem de teknik olarak takibe başladı. Yapılan takipte şüphelinin vatandaşların kredi kartını alarak halk arasında "kredi kartı taklacılığı" olarak bilinen komisyon alarak nakit para verme işi yaptığını belirledi.

Polis, zanlının aynı zamanda Ankara ve Van'da iki banka görevlisi ile irtibatlı olduğunu tespit etti.
Polis zanlının banka görevlileri ile birlikte çalıştığını, kredi kartı çıkartan kişilerin otomatik olarak vadesiz hesabı olduğunu, zanlının da bu vadesiz hesap üzerinden ATM'den banka sistemlerinin bir açığını belirlediğini, bu açık sayesinde çok sayıda kişinin ek hesabından ATM'den milyonlarca lira para çekildiğini, ayrıca çekilen 9 milyon liranın da bir bankada hesap açılarak buraya yatırıldığını tespit etti.

KREDİ KARTIYLA 1 MİLYON LİRALIK ARABA ALDILAR

Polis yaptığı çalışmada çetenin fason şirket kurup bankalardan pos cihazı aldığını, ATM'den ek hesaptan kredi kartlarına aktarılan paraların da bu yöntemle pos cihazından alışveriş yapılıyormuş gibi gösterilerek çekildiği ortaya çıktı. Zanlıların alışverişte de sınır tanımayarak 1 milyon liraya kredi kartıyla araba, 2 milyon liraya altın alındığını gösterdiği belirlendi.

DUBAİ'YE KAÇMA PLANI

Banka görevlilerinin polisin yaptığı çalışmayı fark edip bankada bulunan paraları çete üyelerine aktararak Dubai'ye kaçma planı yaptıkları belirlendi. Polis bu tespitin üzerine 24 Nisan sabahı şafak vakti operasyon yapmaya karar verdi. Adana, Ankara ve Van'da 26 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Aralarında 2 banka görevlisinin de olduğu zanlıların evinde yapılan aramada, çok sayıda kredi kartı, pos cihazı, başkasına ait kimlik ele geçirildi.

Polis yapılan operasyon neticesinde ATM'lerden çalınan 9 milyonun 6 milyonunu kurtardı. Bankada bulunan 6 milyon liraya bloke koydurdu. Daha sonra da bir devlet bankasında hesap açılarak bu 6 milyon lira buraya aktarıldı. Şimdi polis bu 6 milyon liranın sahiplerini belirleyip mağdurlara teslim etmek için de ayrı bir çalışma başlattı.

Polis zanlıları 7 gün boyunca sorgulandı. Sorgusu zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Sorgusu tamamlanan 1'i kadın 20 zanlı sorgularının ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri burada yoğun güvenlik önlemi aldı. Zanlılara saldırı olmaması için çevik kuvvet ekipleri onlar adli tıp birimine girerken etten duvar ördü. Zanlıların adliyeye götürülmesi sırasında da çevik kuvvet polisleri aynı güvenlik önlemleri aldı.

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